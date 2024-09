Joaquin Correa non vestirà la maglia del Panathinaikos. Secondo quanto riportato dal portale Ola Prasina 1908, la trattativa è da considerarsi naufragata nonostante l'accordo trovato tra il club greco e l'Inter.

Il Panathinaikos avrebbe dovuto definire la trattativa entro il 4 settembre e prima dell'annuncio della lista per la Conference League. Il Tucu è sempre stata la priorità sul mercato per il club, l'alternativa è stata Chuba Akpom, attaccante dell'Ajax. Il Panathinaikos avrebbe però dovuto trovare una sistemazione per Andraj Sporar, centravanti sloveno fuori dal progetto tecnico, anche per rispettare i paletti del Fair Play Finanzario.