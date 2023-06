L'inserimento prepotente dell'Inter per Marcus Thuram ha dato i suoi frutti. Come riferisce dalla Francia il collega Santi Aouna, giornalista di Footmercato, l'attaccante transalpino avrebbe deciso di accettare l'offerta del club nerazzurro, respingendo di conseguenza la corte del Milan. Il figlio d'arte, che dal 30 giugno sarà ufficialmente svincolato dal Borussia Monchengladbach, sarebbe il primo rinforzo del Biscione per il reparto offensivo dopo l'addio di Edin Dzeko.

Uno scenario che trova conferme anche in Italia. "Adesso l'ormai ex centravanti del Borussia Monchengladbach ha deciso: ha scelto il club nerazzurro che durante tutta la giornata odierna ha tenuto costanti contatti con l'entourage del calciatore riuscendo a mettere la freccia sui "cugini". Manca solo la firma, ma in viale della Liberazione adesso sono tranquilli", scrive La Gazzetta dello Sport.

