Sistemare la fase difensiva: questo è praticamente l'imperativo dell'Inter di Simone Inzaghi alla ripresa delle operazioni in campionato dopo la pausa delle Nazionali. Un problema emerso con prepotenza in questo avvio di stagione e messo in evidenza anche da Yann Sommer nell'intervista pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, dove ha 'inchiodato' i compagni alle proprie responsabilità sottolineando come manchi quell'abilità nelle marcature preventive che tanto funzionavano bene la scorsa sagione. Una tesi corroborata anche dai numeri: i nerazzurri hanno subito almeno due gol in tutte le ultime tre sfide di Serie A e vedono avvicinarsi pericolosamente un primato negativo che non si verifica dall'aprile 2017, quello della striscia di cinque partite consecutive con almeno due gol incassati.

L’Inter può approfittare del match di domenica sera con la Roma che statisticamente è stato decisamente favorevole ai nerazzurri, che hanno vinto sei delle ultime otto sfide coi giallorossi dal 2021 in avanti. Inter che ha vinto le ultime due partite di Serie A e ora ha tutta l'intenzione di andare avanti nella striscia, anche perché è da marzo 2024 che Lautaro Martinez e compagni non riescono a mettere insieme tre o più successi in fila. La gara dell'Olimpico può essere anche l'occasione per rompere il tabù trasferta: una sola vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro sfide, tanti quanti quelli collezionati dai nerazzurri nelle precedenti 26 gare esterne nella competizione, secondo i dati Opta.

