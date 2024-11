"Alla fiera dell'est...", intonava Angelo Branduardi nel lontano 1976. A 48 anni di distanza, sul palcoscenico di San Siro, ci saranno altri interpreti pronti a cambiare la musica e il testo in occasione di Inter-Napoli, dove si alzerà il sipario sulla... 'Fiera dell'ex'. L'orchestra è facile da immaginare: dai punti fermi in panchina come Antonio Conte e Gabriele Oriali, passando per chi invece recita in campo come Romelu Lukaku, Piotr Zielinski, Matteo Politano e Juan Jesus. Sono tanti i protagonisti passati (anche se non direttamente) dal nerazzurro all'azzurro e viceversa.

Sarebbe complicato non partire dal Comandante che ha guidato l'Inter alla conquista del 19° scudetto della storia, apparecchiando il tavolo per la seconda stella cucita poi sul petto della Beneamata di Simone Inzaghi, avversario al Meazza in un big match dal sapore di primo posto. Il tecnico salentino divorziò dal Biscione guidato da Suning mettendo in tasca i soliti pesanti milioni di buonuscita, per poi prendersi un breve periodo di pausa prima della deludente esperienza sulla panchina del Tottenham e della chiamata di De Laurentiis. Che l'ha stimolato per l'ennesimo ambizioso obiettivo personale della carriera: riportare un altro tricolore all'ombra del Vesuvio dopo l'impresa lasciata in archivio da Luciano Spalletti, altro doppio ex della sfida che si gusterà lo spettacolo da ct della Nazionale che (a differenza di molti) attende l'ennesima sosta con ansia.

Seduto accanto a Conte ci sarà il fidato Lele Oriali, ora coordinatore sportivo del Napoli ma con un passato accanto al leccese nelle vesti di team manager tra Nazionale e Inter. Dove da giocatore ha vinto due Scudetti e due Coppa Italia (senza dimenticare il Mondiale del 1982) con prestazioni che ispirarono un interista di ferro come Ligabue a dedicargli il celebre pezzo 'Una vita da mediano'. Giusto per restare in tema musicale...

Nella cavalcata nerazzurra verso il 19° tricolore c'erano Conte e Oriali ma anche Big Rom, bomber trascinante (78 reti e 23 assist nell'esperienza a Milano) e storico pupillo di Antonio, che dopo aver 'obbligato' Zhang a strappato allo United l'ha rivoluto con sé anche in Campania al posto di Osimhen per provare a togliere lo scettro dei Campioni d'Italia all'Inter. Dove ha invece deciso di accasarsi Zielinski (da svincolato) dopo aver condito con gol, assist e grandi giocate gli 8 anni di azzurro coronati poi con la conquista del leggendario scudetto dell'annata 2022/23. Bisogna invece scavare più a fondo nel cassetto dei ricordi nerazzurri per rispolverare le gesta di Matteo Politano e Juan Jesus, due che hanno inciso meno dei colleghi ma che contribuiscono comunque ad allungare la lunga lista dei partecipanti alla 'Fiera dell'ex'. Una melodia che vale il primato in classifica.

