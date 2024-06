In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della UEFA, il ct della Nazionale albanese Sylvinho ha detto la sua su Kristjan Asllani, il giovane centrocampista dell'Inter che ambisce a ritagliarsi uno spazio importante negli imminenti Europei di Germania: "Kristjan è un giocatore tecnicamente dotato, eccellente con entrambi i piedi. È in grado di giocare su entrambe le fasi. È tecnico, giovane e sta forgiando la sua strada. Ha ancora molto da imparare, come ogni giocatore di 21 o 22 anni. È davvero forte in termini di capacità tecniche ed è dotato di molta personalità. È un grande giocatore".

Ex vice di Roberto Mancini all'Inter, Sylvinho ha raccontato com'è stato l'impatto con la realtà dei Kombetare: "È stato un matrimonio reciproco da entrambe le parti. Il progetto mi interessava tantissimo e loro erano interessati a noi come staff tecnico. In Albania parlano molto italiano. Ho capito che tra italiano e inglese avrei potuto avere successo nel lavoro. Gli albanesi apprezzano un calcio tecnico, adorano vedere giocare bene, quindi anche questo mi ha dato la sensazione che avrei lavorato bene qui".

