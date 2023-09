Juan Cuadrado probabilmente salterà la partita di stanotte con il Cile. Parlando in conferenza stampa in vista del match di Santiago, Amaranto Perea, assistente del c.t. colombiano Nestor Lorenzo, ha chiarito la situazione dell'interista, uscito per un problema fisico nell'intervallo del match con il Venezuela di venerdì scorso: " Si tratta di tendinite - ha detto Perea -. Un fastidio che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca nella precedente partita. Bisogna attendere l'evoluzione del problema, al momento non sappiamo se Juan possa o meno essere dei nostri contro il Cile. Tra il nostro staff medico e quello dell'Inter c'è una comunicazione costante per salvaguardare la salute del ragazzo. La speranza di averlo in campo, comunque, non è del tutto cancellata". Ovviamente in casa Inter si spera nella scelta conservativa per non rischiare di aggravare la situazione.

