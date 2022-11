Niente Mondiale per Joaquin Correa. Il nome del Tucu, come annuciato nelle scorse ore, è stato depennato dalla lista dei convocati del ct Scaloni per la spedizione in Qatar. Come annuncia l'Argentina in una nota ufficiale, l'interista torna a casa per un problema al tendine d'Achille della gamba sinistra. Lesione muscolare, invece, per Nico Gonzalez.

"L'AFA augura ai due calciatori una pronta guarigione in questo momento e accompagna con un abbraccio il loro incondizionato contributo in questo quadriennio", si legge nel comunicato.