Sportitalia riporta un'esclusiva con Martin Cicotello, allenatore dell'Independiente Rivadavia e quindi di Tomas Palacios, desiderio di mercato dell'Inter. Tomas, racconta Cicotello, "È un ragazzo con potenzialità importanti, tali da poterlo far diventare un giocatore d’élite un giorno. È un centrale che possiede un mix di fisicità e velocità. In più ha davvero ottime qualità tecniche che gli consentono di contribuire al gioco offensivo, sia impostando da dietro che uscendo direttamente palla al piede dal reparto arretrato. Anche i suoi cambi di gioco sono un fattore”.

Cicotello ammette che la società ha chiesto di tenere il ragazzo fuori dall'ultima partita per ragioni di mercato, anche se non si addentra oltre. "L'Italia? Penso che si adatterebbe bene. Fra i due campionati ci sono differenze importanti, ma lui è in grado di assimilare in fretta i concetti del calcio italiano, che conosco bene. Se finisce in mano ad un allenatore che lo fa crescere, che lo accompagna, lui può affermarsi in fretta. Perché poi ha intelligenza e personalità da vendere”.

Inoltre il ragazzo ha giocato in diversi moduli. “L’ho utilizzato - spiega Cicotello - sia come centrale di una difesa a 4, che come braccetto di sinistra in quella a 3. In quest’ultimo ruolo sta giocando ora, ed è capace di garantire un livello di copertura importante al quinto di centrocampo. Paragoni con Bastoni? L'italiano è già un giocatore fatto, uno dei migliori. Tomas è sulla strada giusta per arrivare a quei livelli. Deve crescere sotto certi aspetti, ma lo può fare. Il suo gioco aereo è buono, ma per la sua altezza credo possa crescere ancora di più lì. Poi in certi meccanismi tattici può crescere ancora, come tanti che fanno il salto in Europa in un calcio differente”.