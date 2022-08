Ci sono anche Denzel Dumfries e Cesare Casadei tra gli obiettivi del Chelsea in queste ultime settimane di mercato. A fare il punto sul lavoro della dirigenza dei Blues ci pensa il tecnico Thomas Tuchel, protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Everton: "I trasferimenti finora parlano da soli - esordisce -. Abbiamo un ritardo, ovviamente. Nessuno è colpevole di quel ritardo. Abbiamo un ritardo per via delle sanzioni e le sanzioni hanno portato alla perdita di giocatori chiave ma i titolari coinvolti nel lavoro quotidiano finora hanno fatto un lavoro fantastico. Il mercato parla da sé".