Di nuovo in Italia per rispondere alla prima chiamata della Nazionale Under 21, in vista del'amichevole di sabato allo stadio 'Del Conero' di Ancona contro la Germania, Cesare Casadei ha raccontato ai canali ufficiali della FIGC i motivi che lo hanno spinto a trasferirsi al Chelsea: "E' stata un'estate movimentata - ha ammesso l'ex Inter -. Ma ho avuto tempo di pensare alla mia scelta prima di tuffarmi in questa nuova avventura. Quando è arrivata la proposta l'ho accolta a braccia aperte, anche se non è stata una decisione facile e non è stato altrettanto facile il periodo di ambientamento. Mi sono però sentito di scegliere l'Inghilterra e di uscire dalla mia zona di comfort".

Casadei corona con la chiamata di Paolo Nicolato un percorso iniziato con l'Under 15: "Vestire la maglia azzurra è sempre una grande emozione perché essere chiamati dalla propria Nazionale è un enorme motivo d'orgoglio, a maggior ragione se in questi giorni siamo vicini a dove sono nato. Sono contento di essere qui come lo sono sempre stato, per questo cerco di fare sempre il massimo e mettermi a disposizione della squadra. Mi ha colpito l'entusiasmo durante gli allenamenti. Sono consapevole della forza di questa squadra, con tanti grandi giocatori: credo sia un gruppo che può vincere l'Europeo. Io, invece, cerco di fare un passo alla volta: senza sporgermi, ma dando sempre il 100%".