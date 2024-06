Intervistato da Winwinallsports.com, l'agente di Lautaro Martinez, Alejando Camaño è tornato a parlare del futuro del capitano dell'Inter, ma questa volta la sua risposta non lascia dubbi né spazio all'immaginazione.

Incalzato sulla potenziale destinazione araba per il centravanti dell'Argentina, dopo i rumors fatti circolare da Al-Riyadiya, l'agente chiude ogni speranza agli emiri: "Trattativa con l'Arabia Saudita? Abbiamo raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con l'Inter. Lautaro è un leader e il capitano dell'Inter. Questo è un aspetto molto importante per lui, questa è la verità".

