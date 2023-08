Dopo la vittoria di questo pomeriggio contro il Salisburgo, a presentarsi per primo a Inter TV per commentare quanto fatto in partita e in questa prima parte di stagione è Hakan Calhanoglu: "Ho visto bene la squadra, abbiamo ancora dieci giorni per prepararci. Abbiamo iniziato bene, poi il campo era pesante per la pioggia e non è stato facile ma alla fine abbiamo vinto ed è ciò che vale. Sicuramente abbiamo fatto errori che dobbiamo analizzare bene per il campionato".

Avete applicato ciò che vi chiede il mister per tutti i novanta minuti…

"Abbiamo lavorato bene in questi giorni anche in Giappone. Qui abbiamo fatto una bella gara, ci vogliono ancora dieci giorni per lavorare bene perché abbiamo ancora bisogno di qualcosina, c’è sempre da migliorare".

È la mentalità giusta?

"Certo. Vogliamo iniziare subito bene in campionato e non fare ciò che abbiamo fatto l’anno scorso".

A che punto è la squadra?

"Siamo migliorati sicuramente, in possesso palla, in fase difensiva… Anche se abbiamo fatto qualche errore, abbiamo provato un paio di cose. Dobbiamo migliorare da corner però l’unica cosa che conta è che tra dieci giorni siamo pronti".

