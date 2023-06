Ieri, nell'ambito del 'Media Open Day' organizzato ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, Hakan Calhanoglu ha rilasciato dichiarazioni importanti relativamente al suo futuro parlando con i media turchi: "Sì, prolungherò il mio contratto, abbiamo già concordato tutto - le parole di Calha riportate da NTV -. Sono felice qui, non voglio andarmene. Cercherò di giocare ai massimi livelli per tutta la mia carriera. Questo è il mio primo obiettivo, sperando ovviamente di non avere infortuni. Come ho detto, la situazione del mio contratto è chiara: firmerò nei prossimi giorni".

La finale a Istanbul.

"Sono molto felice che giocheremo nel nostro paese, sono anche orgoglioso. Sarà una bella partita per noi. È un onore speciale per noi essere in finale dopo tanti anni. Ovviamente sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il City, ma non abbiamo paura. Abbiamo sempre giocato molto bene, soprattutto contro squadre forti in Champions League. Abbiamo dominato. Siamo una buona squadra".

La sfida con Gundogan, turco-tedesco.

"Come giocatore turco, è un onore essere in finale. So c'è lui dall'altra parte, è turco nel cuore: quindi ci saranno due turchi in questa finale , Spero che sia una bella finale. Dico una cosa: vinca il migliore".

Il sogno di vincere la Coppa.

"In un'intervista fatta due mesi fa dissi: 'il mio sogno è arrivare in finale'. Adesso ci siamo riusciti. Inseguo sempre i miei sogni. Spero di potere alzare il trofeo, questo è il mio primo obiettivo. Sarebbe qualcosa che vale per tutta la mia carriera. Spero di riuscirci. Ma se fallisco, non sarò affatto triste perché sono comunque molto felice di essere in finale".

Il passaggio dal Milan all'Inter nel 2021.

"Non è stato facile venire qui, ma tutti mi hanno accolto a braccia aperte, e questo mi ha reso più forte in questi due anni. Siamo una famiglia, c'è una bella atmosfera qua. Speriamo di poter coronare tutto sabato sera. Come ho detto, se perderemo, non sarò affatto triste. Sono già molto contento di essere arrivato in finale".



