Tajon Buchanan rompe il silenzio dopo il grave infortunio rimediato nel ritiro della Nazionale canadese e lo fa con un post pubblicato sui propri canali social. Dall'amarezza per l'infortunio al desiderio di rinascita, ecco il pensiero del canadese.

"Ho perso le parole. Voglio solo ringraziarvi per tutto l'amore e il sostegno. L'operazione è andata a buon fine e la strada per il recupero inizia ora. Il ritorno sarà folle. Fidatevi di me", le sue parole.