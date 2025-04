Brutte notizie per Hansi Flick per il finale di stagione in piena corsa per il Triplete. Dopo l'infortunio di ieri che ha costretto Robert Lewandowski all'uscita anzitempo dal campo nel match contro il Celta Vigo, l'attaccante polacco si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno reso nota la cattiva nuova per i blaugrana.

"Gli accertamenti effettuati hanno confermato che Robert Lewandowski ha una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra" si legge nel comunicato pubblicato dal club catalano sui social che aggiunge: "Il suo ritorno in squadra verrà deciso in base all'evoluzione del problema". Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Ma stando alle stime il centravanti blaugrana dovrebbe saltare la doppia sfida di Champions League contro l'Inter. Avversario che il polacco non incrocerà sicuramente all'andata, per la sua presenza al ritorno a San Siro si valuterà più in avanti.

Les proves realitzades aquest diumenge han confirmat que Robert Lewandowski té una lesió al semitendinós de la cuixa esquerra. El retorn a la dinàmica amb l'equip es decidirà en funció de la seva evolució pic.twitter.com/L3QTiCLPIG — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 20, 2025

