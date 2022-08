La settimana dell'Inter si chiude con una notizia decisamente pesante: Romelu Lukaku si ferma. L'attaccante belga ha accusato nell'allenamento odierno un risentimento muscolare alla coscia sinistra che, secondo quanto riferisce Sky Sport, lo costringerà a saltare la sfida contro la Cremonese e lo mette a rischio per il derby di sabato contro il Milan. Domani, l'attaccante belga sarà sottoposto ad ulteriori controlli. Per Simone Inzaghi, in cerca di un pronto riscatto dopo la sconfitta con la Lazio, una tegola non di poco conto.