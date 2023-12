L'esclusione di Tajon Buchanan dalla gara di campionato del Bruges contro il Gent di domenica scorsa ha fatto molto rumore in Belgio, rimbalzando velocemente anche in Italia, dove da giorni si sprecano le voci di mercato attorno al laterale canadese, vecchio pallino dell'Inter che ora, complice l'infortunio di Juan Cuadrado, potrebbe tornare alla carica per acquistarlo a gennaio. Uno scenario che Ronny Deila, tecnico dei Blauw en Zwart, non vuole prendere in considerazione: "Non so cosa stia succedendo intorno a TJ, questa è una cosa che non posso controllare - ha ammesso in conferenza stampa -. Lui è ancora qui e questa è la cosa più importante in questo momento. Lui è uno di noi. Max (De Cuyper, ndr) ha fatto bene a destra al suo posto, la sua intelligenza e la sua tecnica gli permettono di giocare in quasi tutte le posizioni. Questo fa di lui un giocatore speciale. C'è molta concorrenza a destra, anche Odoi sta bene e dopo la sosta speriamo di riavere Sabbe".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!