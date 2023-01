Intervistato da Sky nel corso di ‘Sky Calcio Show’, il procuratore Giovanni Branchini ha negato la possibilità che esista una trattativa per uno scambio tra Inter e Barcellona per Marcelo Brozovic e Franck Kessie: “Fino a poco tempo fa Kessie era un corpo estraneo al Barcellona e stavano movimentando il suo nome sul mercato, ma non ne ho la minima conoscenza, non c’è stato nessun contatto con l’Inter né ce ne sono stati per Brozovic. Quando hai un calciatore in esubero cominci a ipotizzare delle trattative che 9 volte su 10 sono frutto di fantasia”, ha concluso Branchini, che gestisce proprio gli affari del centrocampista croato.