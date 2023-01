Ospite come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi dice la sua sulla suggestione rimbalzata nelle ultime ore di un possibile scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie: “Io Brozovic l’ho sempre definito un insostituibile e infatti l’anno scorso senza di lui l’Inter ha fatto fatica perché non aveva un sostituto. Avevano individuato il profilo ideale in Asllani e invece poi l’hanno trovato in Calhanoglu. È con il turco che l’Inter ha avuto più continuità rispetto a Brozovic, ciò non vuol dire che quando rientrerà il croato non giocherà. Kessie con la sua fisicità sarebbe un profilo interessante in mezzo al campo ora che l’Inter ha trovato un vice Brozovic in Calhanoglu. È un colpo che potrebbe avere una sua logica, anche perché il centrocampo dell'Inter ha poca fisicità e tanta qualità”.