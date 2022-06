Roberto Martinez, ct del Belgio, si è guardato bene dall'addentrarsi nel territorio minato del futuro di Romelu Lukaku, che sarebbe pronto a lasciare il Chelsea dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative estive per far ritorno all'Inter: "Non abbiamo parlato del suo futuro, ma quello che è certo è che voleva davvero tornare a giocare in Nazionale. Non ho parlato con Romelu del suo futuro, ma saprà gestire bene la situazione perché non è la prima volta che gli capita in carriera. L'Inter? Per quanto riguarda un eventuale rientro in Italia, non ho informazioni sufficienti per commentare l'argomento", ha detto lo spagnolo in conferenza stampa prima del match di Nations League contro l'Olanda.