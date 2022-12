Prima le lacrime, poi un pugno di rabbia contro la panchina al termine della sfida contro la Croazia. Romelu Lukaku non nasconde tutta l'amarezza e la delusione per l'eliminazione del suo Belgio dai Mondiali, frutto anche di suoi diversi errori sottoporta che sono costati cari alla Nazionale del ct Martinez. Big Rom è stato consolato in lacrime da Henry, poi l'attaccante nerazzurro si è diretto negli spogliatoi e ha sferrato un pugno contro la panchina, distruggendo uno plexiglass di sostegno.