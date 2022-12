Da scontro per il primo posto del gruppo F di Qatar 2022, Croazia-Belgio si è trasformato, per l'imprevedibile exploit del Marocco che ha chiuso da leader, in una sfida a eliminazione diretta per gli ottavi di finale del Mondiale. Il derby fratridica tra gli interisti Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku finisce 0-0, un pari che sorride ai vicecampioni del mondo meglio posizionati in classifica prima di questi novanta e passa minuti ad altissima tensione. La gara è sostanzialmente equilibrata, senza grandissimi lampi nel primo tempo salvo due rare eccezioni, ma poi esplode nella ripresa proprio in concomitanza con l'ingresso di Big Rom sul terreno di gioco dopo l'intervallo. La mossa della disperazione di Roberto Martinez dà una scossa ai Rode Duivels che, salvati da due parate non impossibili di Courtois, mettono alle corde l'avversario creando occasioni ghiottissime a volontà per il loro top scorer di tutti i tempi, che oggi - anche per una condizione fisica non ottimale - finisce per sperperare tutte le occasioni che gli capitano. L'ex Chelsea, all'ora di gioco, apre il festival degli errori cogliendo un palo col piede sordo da posizione privilegiata, poi due giri d'orologio più tardi manda alto di testa con la porta libera. La situazione si ripete in pieno recupero, quando Lukaku decide di usare in maniera incomprensibile la pancia per spingere il pallone in porta a pochi passi dalla linea. Scelta sbagliata, l'ultima delle tante che hanno portato all'eliminazione precoce ma meritatissima del Belgio dalla Coppa del Mondo.

RIVIVI IL LIVE DI CROAZIA-BELGIO 0-0

94' - FINISCE QUI! Zero a zero tra Belgio e Croazia. Lukaku eliminato, Brozovic vola agli ottavi come secondo classificato dietro il Marocco.

92' - Gvardiol anticipa Lukaku a un passo dalla porta! La Croazia è in apnea, ma si salva ancora.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - LUKAKU SBAGLIA ANCHE QUESTA OCCASIONE! Thorgan Hazard mette in mezzo, Livakovic va a vuoto e Lukaku rifiuta il regalo colpendo male con la pancia.

87' - Entra Eden Hazard, esce uno stremato Meunier.

87' - BELGIO A UN PASSO DAL GOL! Meunier la mette in mezzo alla ricerca di una deviazione, arriva quella casuale di Lukaku che manda di poco a lato.

85' - Gvardiol se la prende con Livakovic che rimane in porta anziché uscire: ne esce un corner per il Belgio dopo questa incomprensione.

83' - Gvardiol rischia qualcosa con una svirgolata che finisce tra le mani di Livakovic. Non è una giocata, secondo Taylor.

82' - Non riesce la triangolazione in area tra Petkovic e Brozovic. Si salva il Belgio.

81' - Pessima scelta di Juranovic, che sbaglia l'ultimo passaggio in maniera inspiegabile. La Croazia cestina un'azione promettente.

80' - Perisic pizzicato in offside.

78' - Errore di valutazione di Taylor e dell'assistente: c'era la deviazione di Pasalic sul colpo di testa di Vertonghen. Manca un corner per il Belgio.

77' - Due giocate difensive decisive di Gvardiol, prima di piede e poi di testa. Partita gigantesca del difensore del Lipsia.

76' - Tielemans salva tutto intercettando in area un pallone carico di preoccupazione per il Belgio dopo un'azione caparbia di Perisic sulla sinistra.

74' - Aumenta la tensione in campo quando si entra nell'ultima porzione di gara.

72' - Altri due cambi per Martinez: dentro Tielemans e Doku, richiamati in panchina Carrasco e Dendoncker.

71' - Meunier crossa direttamente tra i guantoni di Livakovic.

70' - Juranovic non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa per il Belgio che può organizzare una nuova offensiva.

68' - Modric pericoloso! Petkovic lavora bene il pallone si defila sulla sinistra, ma riesce a trovare il modo di servire Modric, il cui inserimento si conclude con un tiro in controbalzo. Vola Courtois che fa sua la palla.

66' - Giallo per Dendoncker, che con una scivolata fuori tempo aveva interrotto l'azione di Kovacic.

65' - La Croazia sfonda ancora sulla sinistra, ma l'epilogo è il solito: cross innocuo per la felicità di Courtois.

64' - Due sostituzioni per Dalic: Livaja e Kramaric lasciano il posto a Pasalic e Petkovic.

62' - ALTRO ERRORE DI LUKAKU! Cross di De Bruyne, Perisic allunga la traiettoria tagliando fuori Livakovic e spalancando la porta a Big Rom che di testa alza clamorosamente sopra la traversa.

60' - PALO INCREDIBILE DI LUKAKU A PORTA VUOTA! Occasione gigantesca del Belgio: palla illuminante di De Bruyne per il blitz in area di Carrasco che sbatte contro Livakovic. Irrompe Big Rom che a colpo sicuro da posizione privilegiata coglie il palo interno. L'interista ha calciato col destro, col disturbo di Gvardiol ma poteva fare di più.

59' - Altra parata facile di Courtois, che non ha problemi a fare suo il pallone crossato da Perisic dalla sinistra.

58' - Secondo cambio nella fila del Belgio: dentro Thorgan Hazard per Trossart, che ha lasciato poche tracce di sé in questa partita.

57' - Presa comoda di Courtois: senza pretese il cross che poi si trasforma in un tiro di Sosa.

55' - C'è anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, in tribuna per gustarsi Croazia-Belgio.

54' - BROZOVIC! Azione paziente della Croazia, la palla arriva tra i piedi di Kovacic che la congela prima di servirla a Brozo che da fuori area impegna con un tiro centrale Courtois. Pochi secondi dopo, è Modric che scalda i guanti del suo compagno di club.

53' - Lungo il cross di Sosa, Kramaric si impegna ma non può raggiungere il pallone. La Croazia, però, rimane in fase offensiva.

51' - De Bruyne spara altissimo dopo un'altra sponda di Lukaku, centro di gravità dell'attacco del Belgio.

50' - KOVACIC A GIRO! La Croazia, dopo aver subito il Belgio nei primi minuti della ripresa, torna a farsi minacciosa dalle parti di Courtois, chiamato all'intervento non impossibile dal centrocampista del Chelsea. Corner per i vicecampioni del mondo.

49' - Lukaku colpisce di testa, in arretramento, nei pressi dell'area piccola. Livakovic para senza problema, ma l'interista si sta facendo sentire.

48' - Cross interessante di De Bruyne in area, Gvardiol anticipa Lukaku sul più bello.

48' - Lukaku tocca il primo pallone, spalle alla porta, facendo sponda verso un compagno.