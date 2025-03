Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il St. Pauli che ha proiettato i bavaresi nuovamente in testa alla Bundesliga a +6 sul Bayer Leverkusen. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il St. Pauli è una squadra ben organizzata e non subisce molti gol solitamente. Quindi ho preparato la squadra impostata per avere pazienza e costruire il gioco con razionalità. Abbiamo avuto buone occasioni nel secondo tempo, ma anche gli avversarti hanno avuto chances per segnarci nel primo tempo".

Kompany entra dunque anche nel giudizio della prova: "Nel complesso, se non fosse stato per gli ultimi 5 minuti e soprattutto per l'infortunio di Hiroki, sarei stato molto soddisfatto. La sensazione di aver perso Hiroki lascia un sapore amaro, ma non abbiamo scuse".

Sull'infortunio di Itō, Kompany non si sbilancia: "Ha sentito dolore allo stesso piede in cui ha avuto problemi questa stagione, E' difficile dire ora che cos'ha, farà dei test e poi vedremo. Non traiamo conclusioni affrettate ora".

Coman? "Spero che torni ad allenarsi la prossima settimana e di vederlo nella prossima partita", ha spiegato Kompany.