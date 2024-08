Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia dopo il match pareggiato per 2-2 contro il Genoa: “Sono stati errori nostri che l'Inter normalmente non fa, dettati dalla poca lucidità fisica e dalla stanchezza per un’estate che è stata impegnativa, ma sono fiducioso al 100% che ritroveremo i nostri comandamenti dello scorso anno”.

Sul Genoa: “Anche lo scorso anno qui abbiamo faticato, non siamo riusciti a vincere. Sono una squadra organizzata e Giardino è un ottimo allenatore, fa giocare la squadra compatta. Eravamo riusciti a passare in vantaggio, il problema è stato nostro. Abbiamo regalato due gol che normalmente non concediamo. Non c’è nessun tipo di problema, siamo fiduciosi per Lecce. Sono errori che capitano a tutti, anche a chi vince Palloni d’Oro o Mondiali. Era solo la prima giornata, ci prendiamo questo punto anche se con amarezza. Continuiamo a lavorare, va bene così”-