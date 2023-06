C'è spazio anche per i media stranieri nel Media Day dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Ai microfoni di RSI ha parlato il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella: "Non immaginavo di giocarmi una finale di Champions League anche se ovviamente ci speravo. La verità è che ci ho sempre creduto, ho sempre avuto l'apporto delle persone che credevano in me, sia all'Inter che al Cagliari".

Barella ha vissuto da tifoso la finale di Madrid del 2010: "Ho tanti parenti tifosi nerazzurri, abbiamo visto la partita tutti insieme a casa di mio zio, mi ricordo ovviamente i gol di Milito. È stata una bellissima serata per l'Inter e per tutti i tifosi".

Per il 25enne sardo sarà la terza grande finale dopo quella di Europa League e quella dell'Europeo con l'Italia: "Ogni partita ha una storia a sé, cercheremo di scrivere anche questa nel migliore dei modi. Ovviamente speriamo che sia come quella dell'Europeo e non come quella di Europa League".

Chiosa sul centrocampo, reparto dove si potrebbe decidere la sfida: "Se sarà un confronto difficile visti i giocatori del City? Solo per citarne alcuni, noi abbiamo Brozovic che ha disputato una finale mondiale, abbiamo Mkhitarian che ha giocato ai massimi livelli, abbiamo Calhanoglu. quindi abbiamo esperienza, abbiamo tutto. Non abbiamo invece paura dei nostri avversari, anche se come è giusto che sia li rispettiamo".

