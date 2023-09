"Emozionante". E' questa la prima parola che viene in mente a Marko Arnautovic per descrivere il suo ritorno all'Inter dopo tredici anni. "Davvero molto emozionante, ne sono molto orgoglioso - ha spiegato l'ex Bologna in un'intervista a LAOLA1 -. Posso solo fare elogi all'Inter, questo è semplicemente il club da cui ho iniziato. Sono tornato dopo 13 anni, ma ora sono lì per giocare e per aiutare la squadra".

Quanto è cambiato il club negli ultimi 13 anni?

"Il centro di allenamento è cambiato in modo molto positivo. Lo stadio è ancora nello stesso posto e sembra ancora lo stesso".

Ti è sembrato di tornare a casa o hai provato una sensazione nuova?

"Entrambe le cose. Avevo già la sensazione che stavo tornando a casa, ma allo stesso tempo era una sensazione nuova per me. Ho ritrovato 5-6 persone: due del reparto media, un kit manager e qualcuno della dirigenza come Javier Zanetti. Il resto è tutto nuovo. Ma sorrido ogni giorno quando vado lì e gioco per questa squadra",

Grazie a quell'annata nel 2010 hai tre titoli in bacheca.

"Da tifoso! (ride, ndr)".

Allora non giocavi mai... Quanto è importante ripetere quell'impresa?

"Beh, se potessimo ripeterci, ovviamente ne sarei molto felice (sorride, ndr). Vedremo. Naturalmente non posso prevedere cosa accadrà quest’anno, ma l'obiettivo dell'Inter è ovviamente quello di vincere titoli ogni anno. Penso che abbiamo una squadra molto buona e giovane. Siamo pronti a tutto".

Come hai reagito quando durante il sorteggio di Champions League l'Inter è stata abbinata al Red Bull Salisburgo nel girone?

"Sono davvero felice di giocare contro il Salisburgo, è sempre bello tornare in Austria. Non è del tutto casa mia, lo sarebbe se giocassi contro l'Austria o il Rapid a Vienna. Ma è bello giocare in Austria e contro il Salisburgo. Vado lì per vincere, non per dare abbracci o mantenere amicizie".

Sarà la tua prima partita ufficiale a livello professionistico contro una squadra austriaca.

"Esatto, non è mai successo prima. Avevano sempre paura di giocare contro il club in cui giocavo (ride, ndr)".

La settimana si concluderà con il derby, sei pronto?

"Pronto, ma davvero pronto! Come tutta la squadra! (battendo tre volte sul tavolo, ndr). Hakan Calhanoglu mi ha chiamato: l'attesa è grande, ognuno di noi è estremamente motivato, ovviamente vogliamo vincere la partita".