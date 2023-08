Tutto fatto per Marko Arnautovic all'Inter. L'attaccante austriaco, secondo la Gazzetta dello Sport, è atteso domani nel capoluogo lombardo per il consueto rituale di visite e firma che arriveranno nella giornata di mercoledì. L'intesa tra i nerazzurri e il Bologna è stata trovata sulla base di otto milioni di euro più due di bonus, mentre il giocatore l calciatore andrà a percepire un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro o un milione più uno di bonus e firmerà un biennale, secondo Gianlucadimarzio.com. Tredici anni dopo, Arna ci riprova in nerazzurro.

