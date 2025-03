Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha provato a far chiarezza rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore a Lautaro Martinez, che lunedì si è presentato nel ritiro di Ezeiza per rispondere alla convocazione dell'Albiceleste, salvo poi dare ufficialmente forfait ieri per un problema fisico non meglio precisato alla gamba sinistra: "La verità è che inizialmente contavamo su Lautaro - ha svelato il selezionatore dei campioni del mondo nella conferenza stampa pre gara di Uruguay-Argentina -. È arrivato più tardi rispetto agli altri perché è stato l'ultimo a giocare (Atalanta-Inter si è giocata domenica scorsa, ndr), poi abbiamo scoperto che era infortunato. Fortunatamente, non avevamo preparato la partita con lui, i piani che avevamo quindici giorni fa sono diventati inutili. Siamo stati comunque in grado di prepararci, sapendo che non c'era. Speriamo che guarisca perché è un giocatore importante. È vero che è una stagione stressante per i giocatori, e lo è ancora di più ora a questo punto. Ne siamo consapevoli, quindi affronteremo la partita senza lamentarci".

