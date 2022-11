Dopo le preoccupazioni di ieri in merito alle condizioni di alcuni giocatori espresse dal ct dell'Argentina Lionel Scaloni dopo l'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, arrivano brutte notizie per il ct della Seleccion. Secondo TyC Sports, Joaquin Correa avrebbe terminato la gara di ieri con un fastidio al ginocchio sinistro, lo stesso che lo aveva costretto ai box fino a qualche settimana fa. Secondo quanto riferiscono i colleghi argentini, non dovrebbe trattarsi di un vero e proprio infortunio ma di un fastidio persistente. Lo staff medico della Nazionale lo seguirà da vicino per vedere evoluzione ed entità del problema.