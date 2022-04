Il nuovo stadio di Inter e Milan e il futuro dello stadio di San Siro, a mille giorni dalla presentazione del primo piano di fattibilità del nuovo impianto, continuano ad essere temi caldissimi nell'agenda dei due club e della città di Milano. Intervenuto insieme a Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', il Ceo corporate nerazzurro Alessandro Antonello torna ad esprimersi nel dettaglio sulla questione toccando anche altri temi legati all'attualità del club.

Pensando a mille giorni fa, pensavate di essere più avanti o allo stato attuale?

"Siamo partiti con tanto entusiasmo, ma siamo consapevoli che il sistema Italia non aiuta specie nelle infrastrutture sportive. Nonostante ci fossimo applicati alla legge sugli stadi, la burocrazia non aiuta e i tempi si sono dilungati".

Ha capito la politica di Milano?

"Non voglio capire tanto la politica di Milano, sono uomo d'azienda e come tutti i imprenditori ho bisogno di certezze. Vogliamo seguire le regole, ma le regole dovrebbero essere accompagnate da tempi certi di esecuzione. Per gli imprenditori l'incertezza è la cosa più difficile da accettare. Aspettiamo da 1000 giorni l'approvazione di questo progetto. Il dibattito pubblico è parte importante della questione per la trasparenza, non abbiamo mai pensato di sottrarci. Ma in tre anni altri Paesi avrebbero già avuto opere avanzate o concluse".

L'idea di andare fuori Milano viene ritenuta un'arma scarica.

"Quando si presentano progetti di questa importanza bisogna sempre pensare a piani alternativi. Noi guardiamo in maniera concreta alle opzioni sul terreno. La cosa più importante è avere lo stadio nuovo nei tempi più brevi possibili. Non è un'opzione a salve ma un'idea da valutare. Quando avremo tutti gli elementi prenderemo la decisione nell'interesse del club. Le opportunità vanno valutate tecnicamente".

Il mercato sta cambiando? Vediamo tanti giocatori andare via a parametro zero.

"Il tema della sostenibilità è cruciale. Il mondo è cambiato e dopo tutto quello che è successo cambiano le priorità, e la sostenibilità economico-finanziaria è diventata una priorità da bilanciare con la competitività sportiva. Questi elementi vanno sempre presi in considerazione nella nostra industry, le manovre economiche vanno studiate in concerto con l'area sportiva. Ora si parla di sostenibilità finanziaria perché i termini e le esigenze sono cambiati".