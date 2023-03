Sembra decisamente più delicata del previsto la situazione di Milan Skriniar. Le parole rilasciate al sito ufficiale della Federcalcio slovacca da Zsolt Fegyveres, medico della Nazionale, non lasciano grande spazio all'ottimismo: "Milan mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa, dicendo che aveva mal di schiena. A Milano ha iniziato la fisioterapia e le cure mediche, gli hanno dato delle pillole, ma non è servito. Successivamente, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha rivelato danni al disco intervertebrale. Ha fatto una IV Therapy, ma le sue condizioni sono peggiorate. Milan adesso sente dolore, anche a riposo. Non è in condizioni tali da poterci aiutare nelle prossime partite di qualificazione".