Con una zampata leonina su calcio di punizione di Matteo Cocchi, Christos Alexiou regala all'Inter un successo pesante nel terzo match di Youth League. I nerazzurri sbancano 3-2 il campo dello Young Boys Berna al termine di una gara dalle tante emozioni, coi nerazzurri avanti due volte e due volte rimontati e anche sotto di un uomo per l'espulsione di Daniele Quieto. Ma nel finale, il colpo del capitano regala all'Inter un pezzo di passaggio alla seconda fase.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS-INTER 2-3

MARCATORI: 35' Della Mora (I), 43' Rufener (Y), 54' Cocchi (I), 63' Smith (Y), 87' Alexoiu (I)

YOUNG BOYS: 1 Cherif; 2 Thermoncy, 5 Jetzer, 4 Raicevic, 3 Smith; 11 Dalipi (46' 16 Etoski), 8 Jost, 6 Bomo, 7 Mendes; 10 Rufener, 9 Tsimba (84' 17 Urbano).

In panchina: 18 Liechti, 21 Strupler, 12 Ademi, 13 Souza Bregant, 14 Lüthi, 15 Tschanz, 19 Damnjanovic.

Allenatore: André Niederhäuser

INTER: 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Alexiou (93' 14 Maye), 3 Cocchi; 7 Venturini, 16 Zarate, 8 Topalovic (73' 13 Motta); 10 De Pieri, 9 Lavelli (73' 20 Spinaccè), 11 Quieto.

In panchina: 12 Taho, 4 Zanchetta, 14 Kangasniemi, 17 Tigani, 18 Zouin, 19 Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Owen (WAL). Assistenti: Bird-Thomas (WAL)

Note

Espulso: Quieto (I) al 57esimo per doppia ammonizione

Ammoniti: Dalipi (Y), Quieto (I), Smith (Y), Domo (Y)

Corner: 2-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA OWEN, RIEN NE VA PLUS A WYLER!!! L'INTER BATTE 3-.2 LO YOUNG BOYS E SI INSTALLA A QUOTA NOVE!!!

95' - Recupero allungato, Re Cecconi manda in fallo laterale.

93' - Alexiou deve uscire, al suo posto Maye.

92' - Giocatore dell'Inter a terra, occorrono i soccorsi.

91' - Iniziati i quattro minuti di recupero.

90' - Cartellino giallo per Della Mora e punizione pericolosa per lo Young Boys. Che però non ha esiti

87' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! CHRISTOOOOOOOOOOOS ALEXIIIIIIOOOOOOOOUUUUUUU!!!! Tocco vincente sul calcio di punizione e Cherif battuto la terza volta. Esultano Tarantino e Baccin.

86' - Fallo su Motta, punizione per l'Inter dai 22 metri.

84' - Altro cambio per lo Young Boys: fuori Tsimba, dentro Urbano.

84' - Azione personale di Rufener che si accentra e spara, pallone centrale bloccato da Zamarian.

82' - Potenziale pericolo dalla destra per l'Inter, pallone bucato da tutti.

79' - Spinaccè prova a ricambiare il favore a De Pieri, la palla però è inarrivabile.

76' - Affondo di De Pieri che sterza e mette per Spinaccè il cui tiro è respinto, poi Zarate manda alto il tap-in.

75' - Cambia anche lo Young Boys, in campo Luthi per Bomo.

73' - Cambi per l'Inter: entrano Spinaccè perr Lavelli e Motta per Topalovic.

71' - Decisamente migliore la presa del portiere nerazzurro su uno spiovente da destra.

68' - Zamarian pasticcia perdendo il pallone in una presa comoda, Topalovic evita ogni guaio.

63' - Pareggia lo Young Boys con Smith! Conclusione tagliente in diagonale che beffa Zamarian proteso in tuffo. Brutto errore di Topalovic che perde palla in modo ingenuo.

62' - Sul successivo corner, svetta di testa Re Cecconi che però manda alto.

61' - Ancora Della Mora pericolosissimo in proiezione offensiva, tiro deviato da Cherif in corner.

60' - Inter che ci prova: Della Mora prova a lanciare Venturini che non arriva per poco sulla sfera.

57' - Attenzione, Inter in dieci! Espulso Quieto per doppia ammonizione dopo aver ostacolato un calcio di punizione, brutta notizia per Zanchetta!

54' GOL GOL GOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEERRR!!! MATTEOOOOO COCCHIIIIIIIII!!! Splendida conclusione in diagonale del terzino sinistro nerazzurro che non lascia scampo a Cherif. Dopo la rete, ammonito Bomo per proteste.

51' - Nello Young Boys c'è stato un cambio: Etoski ha rilevato Dalipi.

50' - Buono spunto di Lavelli da palla recuperata, il nove interista salta due difensori poi calcia però debolmente.

49' - Spira sul campo un vento piuttosto freddo.

----

15.02 - Lo Young Boys batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

15.01 - Le squadre sono tornate oin campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Un primo tempo equilibrato, chiuso con un gol per tempo, dove forse l'Inter ha fatto vedere le manovre migliori ma dove ha peccato di ingenuità in un paio di circostanze, una delle quali punita col gol dell'1-1. Apre Della Mora con una bella conclusione in diagonale, pareggia Rufener che approfitta della disattenzione della difesa.

-----

46' pt - Finisce il primo tempo: Young Boys e Inter a riposo sull'1-1!

43' - Pareggio dello Young Boys! Ha segnato Rufener! Zamarian interviene bene sulla conclusione ravvicinata di Tsimba ma nulla può sull'accorrente Rufener che da due passi colpisce, vano l'intervento di Re Cecconi.

40' - Altra occasione per Lavelli che non capitalizza una gran giocata di Cocchi, palla fuori. Baccin dagli spalti incoraggia l'attaccante nerazzurro.

39' - Cartellino giallo per Smith dello Young Boys.

37' - Numero clamoroso di De Pieri che salta un difensore con un sombrero poi calcia al volo, gran parata di Cherif.

35' - GOL GOL GOOOOOOLLL DELL'INTEEERRR!!! TOOOOOMMAAASSOOOO DELLAAAA MORAAAAA!!! Gran bell'assist in diagonale di Venturini che premia l'inserimento di Della Mora bravo poi a colpire di destro con un bel diagonale Cherif.

34' - Bel cross dalla destra sul quale Lavelli si avventa colpendo di testa, ma senza inquadrare la porta.

32' - Scontro Tsimba-Alexiou, ha la peggio il capitano nerazzurro.

31' - Grande riflesso di Zamarian che con la gamba chiude la porta a Mendes, che reclamava anche per una trattenuta.

29' - Brutto cross di Cocchi, palla che finisce direttamente sul fondo.

27' - Topalovic raccoglie un pallone a ridosso dell'area e calcia, trovando la respinta di Jetzer.

26' - Brutto intervento di Dalipi su Cocchi, il difensore nerazzurro lancia un urlaccio poi rimane a terra qualche istante.

25' - Sfuma un'azione nerazzurra per fallo di Venturini su un difensore avversario.

22' - Cartellino giallo anche per Quieto che atterra Bomo con un'energica spallata.

20' - Calcio di punizione per l'Inter da posizione interessante. Sugli sviluppi Re Cecconi guadagna un corner.

17' - Primo cartellino giallo del match per Dalipi che ferma una ripartenza nerazzurra.

16' - Young Boys che ora prova a impostare, momento della partita di riflessione.

13' - Inter che manovra partendo dal basso, poi Bomo anticipa Topalovic.

11' - Lancio in profondità a servire De Pieri, anticipato da Cherif.

11' - Disimpegno errato di Cocchi, deve rimediare Zamarian uscendo e prendendo palla.

9' - Owen sembra arbitro che fa giocare molto, il gallese sorvola su due interventi piuttosto maschi.

8' - Rete annullata per fuorigioco, inutile la conclusione vincente di Mendes.

7' - Young Boys in vantaggio! Al primo affondo gli elvetici trovano il gol col cross del loro numero 11 Dalipi che trova pronto Mendes che sorprende Zamarian.

4' - Thermoncy copre su Venturini, poi spazza in fallo laterale.

3' - Alexiou riesce a eludere la marcatura di un avversario e servire Quieto, che calcia di prima intenzione mandando fuori.

2' - Subito corner per l'Inter, va a battere Cocchi. Ne arriva immediatamente un altro.

----

14.00 - Prima palla del match per l'Inter:PARTITI!

13.57 - Foto collettiva rituale per le due squadre, poi scambio gagliardetti e rituale sorteggio tra Alexiou e Bomo.

13.56 - Le squadre entrano in campo per il prepartita.

13.55 - Arrivati anche Piero Ausilio e Dario Baccin.

13.52 - Partono gli innaffiatoi sul prato dello Sportplatz Wyler, mentre i giocatori prendono posto in panchina.

13.46 - Le squadre tornano negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio.

----

