Dal salotto di 'Viva el Futbol', Lele Adani sciorina qualche dato interessante a proposito delle formazioni schierate dall'Inter in Champions League, sottolineando come il difensore con più presenze sia Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski i più impiegati dall'inizio a centrocampo, Carlos Augusto abbia quattro presenze tra gli esterni e Mehdi Taremi l'attaccante con più gettoni. "Questo per dire sostanzialmente che Simone Inzaghi ha ruotato tanto e lo ha fatto bene. L'Inter ha segnato poco in Champions, con quattro vittorie per 1-0. Ma le scelte, magari dettate anche da necessità, hanno portato questa squadra a rinunciare a un titolare come Federico Dimarco per Carlos Augusto, dare abbastanza spazio a Yann Bisseck. Se i titolari possono giocare meno è perché se decidi di mettere le palle sul tavolo lo fai perché sei padrone delle tue scelte. Poi è facile pensare che dopo ci saranno meno rotazioni".

Ma cosa dicono questi dati? Risponde secco Antonio Cassano: "È la conferma che l'Inter ha due squadre e che vuole vincere in Italia. Poi se Simone Inzaghi arriva tra le prime otto è stato bravo e credibile. Poi si è preso dei rischi e quando la gente si prende rischi per me va premiata. Però voglio vedere dagli ottavi di finale che Inter sarà, considerando che le prossime partite saranno fondamentali per l'Inter. Però sin qui sono d'accordo con quello che hai detto".

