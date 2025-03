Il protagonista del matchday programme di Inter-Feyenoord è Francesco Acerbi. "Siamo un bel gruppo, quest’anno c’è stata da subito un’alchimia con i nuovi e allo stesso tempo il rapporto con i compagni che erano già qui è maturato anche grazie al mister e al suo staff", racconta il difensore centrale nerazzurro.

"All’Inter - prosegue - ci sono tanti grandi campioni, penso che sia importante avere grande umilità e allo stesso tempo riuscire ad esprimersi senza paure. Il calcio mi ha insegnato la forza del gruppo, cosa significa lottare insieme per un obiettivo e come superare i momenti difficili. In questi anni ho imparato che si può lavorare sulla sofferenza fisica e mentale, bisogna andare oltre la fatica perseguendo sempre i propri obiettivi".

Acerbi fa poi un passo indietro ai suoi primi anni. "Da piccolo mi piaceva semplicemente giocare con il pallone, poi con il tempo ho amato la competizione, le sfide, la voglia di vincere che rendono speciale questo sport. Ad oggi sono contento del percorso che ho fatto, ho attraversato alti e bassi ma sono felice e orgoglioso di dove sono ora. Cosa mi trasmette più adrenalina? La sfida in tutte le sue forme: contro te stesso, quella per vincere o per superare un avversario. E' quella carica che ti permette di tirare fuori il meglio e di migliorarti".

Tra le Legend da poter sfidare, anche Acerbi sceglie "Ronaldo il Fenomeno, era il più forte al mondo, non c'erano altri giocatori come lui". Tra gli attuali compagni d'allenamento, "posso citare Dimarco, Barella e Bastoni..."

"Ace" parla anche della seconda stella conquistata nella scorsa stagione. "Ho scelto una foto di gruppo dei festeggiamenti perché abbiamo vinto tutti insieme. Abbiamo vissuto un momento storico per come è arrivata questa Seconda Stella. Sono momenti che rimarranno per sempre". Un'altra foto lo vede insieme agli affetti più cari. "La mia famiglia è fondamentale, è tutta la mia vita al di fuori dal campo", racconta.