Giorgio Altare, difensore del Venezia, durante la conferenza stampa di questo pomeriggio ha parlato anche del ruolo della neopromossa contro le big. Di seguito le sue parole: "La comunicazione nella squadra è una cosa fondamentale. In più c'è grande motivazione e anche se c'è un momento negativo, un incitazione al compagno è fondamentale. Così da neopromossi si può fare uno step in più, anche contro squadre come Milan, Inter e altre squadre forte. Il mister ci chiede di giocare a pallone anche contro squadre così e per farlo ci lavoreremo in settimana".