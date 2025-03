Brutte notizie per Kosta Runjaic che dopo il ko rimediato ieri in casa dell'Inter, perde anche Jordan Zemura. Come si legge nella nota pubblicata dall'Udinese, il difensore zimbabwese, rimasto out dalla sfida contro i nerazzurri per via di un problema accusato durante la rifinitura, ha riportato trauma distrattivo al gemello mediale del polpaccio destro. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane.

