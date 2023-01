La qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia strappata a sorpresa dal Torino in casa del Milan in 10 contro 11 è l'occasione per Urbano Cairo di fare un bilancio sulla sua gestione da presidente dei granata: "Con il Milan abbiamo fatto buone cose nel passato recente, a partire da quando vincemmo due volte in campionato quando c’era ancora Mazzarri - ha detto a Radio 24 -. Anche con l’Inter qualche buon risultato lo abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto dei buoni campionati, siamo in A dal 2012-2013, quindi ininterrottamente da dieci anni mentre nei dieci anni precedenti prima di me il Toro ha fatto 6 anni in B e 4 in A con 3 retrocessioni. Da quando ci sono io, invece, sono arrivati tanti noni e decimi posti.