Sospiro di sollievo in casa Roma. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, i primi accertamente ai quali è stato sottoposto Paulo Dybala non avrebbero evidenziato lesioni muscolari. L'argentino era uscito ieri dal campo durante il match con il Feyenoord dolorante all'adduttore destro, con un visto cupo che non lasciava immaginare nulla di buono.

Con ogni probabilità, Dybala salterà il posticipo domenicale di campionato con l'Udinese, ma potrebbe fare in tempo a recuperare per il ritorno con gli olandesi in programma giovedì prossimo.