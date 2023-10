Dopo quello di Llorente, per Mourinho arriva anche il recupero di Chris Smalling, che mancava dall'allenamento con il gruppo dal 1° settembre. Secondo le ultime che arrivano da Trigoria, l'inglese ha svolto la seduta con la squadra e potrebbe essere convocato per la partita contro il Monza di domenica. A questo punto appare certa la convocazione per il match con l'Inter di fine mese.