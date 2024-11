Non è ancora il momento per fare discorsi sullo Scudetto. Romelu Lukaku, match winner della sfida tra Napoli e Roma, esprime questo pensiero ai microfoni di Sky Sport: "Penso che dobbiamo vedere di partita in partita, è presto per parlare di Scudetto. Noi pensiamo a migliorare e a vincere ogni partita, però per lo Scudetto non è il momento"