Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders analizza così il pari in rimonta contro la Fiorentina: "Non riusciamo a spiegarci come facciamo a concedere gol così, dobbiamo cambiare qualcosa da questo punto di vista. C'è incredulità per questi approcci alla partita".

Siete più concentrati sulla Coppa Italia?

"Ricompattarsi è la cosa più importante, non possiamo deconcentrarci troppo dal campionato".