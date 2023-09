"Penso che quest'anno servano dagli 86 ai 90 punti per vincere lo scudetto". Come da tradizione, Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha fissato la quota che dal suo punto di vista bisognerà raggiungere per laurearsi campioni d'Italia. "Una griglia è difficile da disegnare, quello che vale oggi non vale domani - ha aggiunto in conferenza stampa - Il Napoli è favorito perché ha vinto lo scudetto, il Milan anche ieri con la Roma ha fatto un'ottima partita.

Però siamo solo all'inizio, noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, sapendo che sarà dura. Ci sono anche Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina. Le prime quattro usciranno da queste squadre".