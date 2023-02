Solo un tempo in campo a Salisburgo per Paulo Dybala, titolare nel match di Europa League della Roma ma rimasto poi negli spogliatoi all'intervallo. Intervenuto a Sky Sport, José Mourinho ha spiegato che l'argentino "ha detto che non riusciva a riprendere nel secondo tempo. Se sia un infortunio, un mezzo infortunio o solo precauzione, questo ancora non so dirlo". Secondo i colleghi dell'emittente si tratta di un sovraccarico al flessore della gamba sinistra.