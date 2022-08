Porte girevoli in casa Lazio dove la titolarità di Maximiano sarebbe fortemente insidiata da Provedel, arrivato in biancoceleste su precisa richiesta di mister Sarri che voleva un portiere con le sue caratteristiche. L'esordio scellerato del portoghese lo sfavorisce nelle gerarchie e nelle prossime gare di Serie A, inclusa quella con l'Inter alla terza giornata, i pali dovrebbero essere difesi dal friulano. “Dopo la partita – approfondisce nelle sue pagine La Gazzetta dello Sport - Sarri ha detto che questo episodio non lo condizionerà nelle scelte future. Ma in realtà il tecnico ha deciso, almeno per ora, di bocciarlo in favore del più collaudato Provedel. Maximiano si rivedrà in Europa League e da lì proverà a ribaltare la situazione”.