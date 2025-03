Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, l'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha parlato di Raffaele Palladino e del ruolo determinante avuto dal tecnico nella scelta dell'islandese la scorsa estate di sposare la causa del club viola: "Palladino ha avuto una grande influenza sulla mia scelta di venire alla Fiorentina. Sapevo che aveva fatto un ottimo lavoro con il Monza l'anno scorso, era molto motivato e aveva tanta voglia di portarmi qui. Questo mi ha fatto sentire cercato" ha detto l'ex Genoa, mostrando soddisfazione sulla decisione di trasferirsi in Toscana, mandando qualche 'frecciatina' all'Inter, club per mesi fortemente interessata al suo profilo. "Ho un ottimo rapporto con lui, è un tipo tranquillo ma dentro ha quel fuoco che serve per vincere ogni partita. E' un grande lavoratore, lo vedo arrivare primo al Viola Park e andare via per ultimo. Non sono neanche tanto sicuro che dorma... (ride, ndr). Sono molto felice di avere lui come allenatore".

Obiettivi?

"Giocare il maggior numero di partite possibile. Aiutare la squadra a fare punti. E provare a raggiungere di nuovo la finale di Conference League. Se tutto va bene, spero di riuscire a segnare qualche gol. Speriamo sia una grande stagione per tutti noi".