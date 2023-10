Si conclude a reti bianche il primo match del venerdì dell'ottava giornata del campionato di Serie A: Empoli e Udinese non vanno oltre lo 0-0 al termine di un match dove protagonista alla fine è stato il VAR, che nel primo tempo toglie a Francesco Caputo la gioia del gol del vantaggio dei toscani e nella ripresa cancella un rigore assegnato ancora all'Empoli per fallo di Lazar Samardzic su Matteo Cancellieri. Empoli che nel complesso ha le migliori occasioni ma non riesce a far breccia nella porta di Marco Silvestri e deve accontentarsi di un punto.