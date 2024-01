Ancora un infortunio per la Serie A, questa volta in casa Empoli come si legge nella nota pubblicata dal club toscano tramite i canali ufficiali per comunicare l'esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Simone Bastoni, uscito anzitempo per infortunio durante il match contro il Cagliari nello scorso turno di campionato. Gli accertamenti "hanno evidenziato una lesione di medio/basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra - si legge -. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro".