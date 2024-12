"Il Napoli è una big", ha detto Eusebio Di Francesco in conferenza stampa prima del match contro la squadra di Antonio Conte, allenatore che il tecnico dei lagunari applaude pubblicamente: "Hanno un allenatore determinato, vincente, lo conosco personalmente e non lascerà nulla al caso. Potrebbe essere un compito proibitivo, ma in questo momento ben venga".

Si aspetta prestazioni simili come in altre trasferte complicate?

"Partiamo con quel proposito lì, ma con l'obiettivo che deve essere sempre il risultato. Dobbiamo passare dallo spirito battagliero di cui parlavo prima, dal saper riconoscere i momenti della partita senza alimentare i pensieri negativi quando ci sarà da soffrire. In questo abbiamo fatto uno step, dovremo cercare di mantenerlo".

Una gabbia per Lukaku?

"Lukaku è un giocatore bravo a dialogare con i compagni ed a venire incontro. Crea spazio, lo sappiamo, ma di gabbie dovremmo crearne tante per i tanti giocatori che ha il Napoli. Dovremo giocare come squadra".