A margine della presentazione della partnership tra il Napoli e Sorgesana, nuovo back sponsor di maglia degli azzurri, Aurelio De Laurentiis ha fatto un bilancio sulla sua presidenza che è giunta al 20esimo anno, gonfiando il petto per la diversità rispetto alla gestione delle altre società italiane: "Abbiamo speso oltre 150 milioni di euro quest'estate, questo è stato possibile grazie a un modello di sostenibilità e pianificazione portato avanti dal 2004. In questo senso, siamo l'ultimo baluardo che resiste a un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, venduto ad interessi diversi da quelli originari - le parole di ADL -. Un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione, noi, invece, abbiamo dimostrato che un altro calcio è possibile, vincendo lo scudetto restando fedeli ai nostri valori. Siamo l'altra faccia della medaglia, e così vogliamo restare".