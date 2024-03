Nel corso dell'intervista rilasciata a Calcio e Finanza, Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus ha parlato anche delle prospettive di Milano in quanto città commerciale: "A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino. Ogni tanto sogno di essere a Milano come società, ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio. Detto questo, siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città a cui siamo storicamente molto legati e che anche i nostri tifosi, italiani e internazionali, considerano casa". Sull'efficienza della Lega Serie A: "Quello che ci penalizza rispetto ai nostri competitor europei è la struttura che abbiamo alla base, perché la Serie A oggi non è un sistema sviluppato quanto la Premier League inglese e la Liga spagnola. Fa spavento pensare che l’ultima squadra inglese incassi più della prima italiana".